اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:43 ص
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الأمريكى يزور بلجيكا وبولندا وليتوانيا الأسبوع الجاري

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:00 ص
وزير الدفاع الأمريكى يزور بلجيكا وبولندا وليتوانيا الأسبوع الجاري وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن وزير الدفاع لويد أوستن سيزور بلجيكا وبولندا وليتوانيا الأسبوع الجاري.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية اليوم، أن أوستن سيشارك في بروكسل في اجتماع وزراء دفاع الناتو وسيناقش "الحشد العسكري الروسي داخل وحول أوكرانيا".

وأوضح كيربي أن اوستن سيلتقي بوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل وأيضاً مع سيجتمع مع قادة عسكريين ومسئولين حكوميين في بولندا وليتوانيا.. تابع كيربي أن اوستن يخطط للقاء نظرائه من ليتونيا واستونيا ولاتفيا في العاصمة ريغا (لاتفيا).


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الحرب على أوكرانيا

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