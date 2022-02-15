واشنطن تنظر فى منح كييف ضمانات قروض بمليار دولار

أ.ش.أ

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تنظر في منح أوكرانيا ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لمساعدتها على مواجهة التهديد الروسي بغزوها.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، إن ضمانات القروض جزء من الدعم الإضافي لمساعدة الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني من ضغوط ناتجة عن الحشود العسكرية .

وتعد أوكرانيا من أفقر دول أوروبا، واقتصادها الذي يعاني من الفساد وتضرر بسبب التوترات المتزايدة ،بشأن احتمال غزوها من قبل روسيا التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي عند حدودها.