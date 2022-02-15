اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هولندا ترفع كل قيود كورونا وتعلن عودة الحياة فى البلاد لطبيعتها

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:25 م
هولندا ترفع كل قيود كورونا وتعلن عودة الحياة فى البلاد لطبيعتها رئيس الوزراء الهولندى مارك روته
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هولندا عن رفع كل القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وعودة الحياة فى البلاد لطبيعتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع معهد الصحة العامة الهولندى، فقد وصل عدد الإصابات المسجلة في هولندا منذ ظهور الوباء إلى 4 ملايين و205 آلاف و649 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجى، 21 ألفًا و262 حالة.

 

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، قوله "إنه سيتم السماح للمطاعم والمتاحف والمسارح بالعمل مجددا"، مضيفا: "نتخذ خطوة كبيرة بإعادة فتح المجال في هولندا في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات بالفعل".

 

ويشار إلى أنه تم فرض إجراءات إغلاق كبيرة في هولندا منذ شهر ديسمبر الماضى إلا أن الحكومة تتبع توصيات من لجنة صحية أيدت إعادة فتح المجال التجاري.


كورونا

هولندا

ازمه كورونا

قيود

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة