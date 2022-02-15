هانى ضاحى: نجحت فى زيادة المعاشات 35%.. وأكثر من 165 ألف يحصلون على معاشات

الدقهلية – شريف الديب

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه تم دعم النقابات الفرعية من خلال إنشاء نوادى ومقار فى معظم المحافظات، حيث أنشأنا نقابة مرسى مطروح، وهى نقابة جديدة، وبدأت النقابة العامة والنقابات الفرعية فى رحلة نجاح تحققت على أرض الواقع، فيما يخص إنشاء أندية جديدة، بعد أن كانت التراخيص متوقفة عدة سنوات، حيث تم الحصول على ترخيص لإنشاء نادى أبو الفدا فى الزمالك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى للمهندس، هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين الحالي، والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، وحضر المؤتمر بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، اليوم، الثلاثاء، عدد من القيادات النقابية.

أضاف المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن زملائنا الذين بلغوا سن التقاعد وصلوا لأكثر من 165 ألف مهندس، وتكلفة المعاشات فى الشهر تتجاوز الـ 100 مليون جنيه، فأصبح مطلوب سداد هذه المعاشات بشكل منتظم دون حدوث أى خلل، ونجحنا فى زيادة المعاشات 35% خلال فترة تواجدى.

وأشار المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إلى أنه بالنسبة لملف الرعاية الصحية يوجد 530 ألف مشترك من الزملاء المهندسين وأسرهم فى الرعاية الصحية، فتعاقدنا مع أعلى الجهات فى الرعاية الطبية فى مصر بجميع المستشفيات، وجميع مراكز الأشعة وجميع مراكز التحاليل، وصححنا مسار تعاقدات كانت غير منطقية، وحصلنا على نسب خصم عالية جدا لصالح مهندسى مصر، وفى ظل جائحة كورونا شكلنا لجنة مركزية لإدارة هذا الموضوع على مستوى النقابات، وتم سداد المبالغ المالية المطلوبة للزملاء للمساهمة فى علاجهم، كل هذا من خلال تنمية موارد الصندوق.