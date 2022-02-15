اليوم السابع
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ندب نادر الشاعر رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بتنشيط السياحة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:43 م
ندب نادر الشاعر رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بتنشيط السياحة نادر الشاعر
كتب محمد أسعد

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قررت وزارة السياحة والآثار ندب نادر الشاعر من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وذلك لمدة عام، بجانب صدور قرار آخر بتكليفه بالقيام بأعمال ومهام أمين عام صندوق السياحة إلى جانب عمله الأصلى.
 
وكان نادر الشاعر يشغل منصب أمين عام صندوق السياحة، وتدرج بعدد من الوظائف المالية والإدارية بالوزارة، حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعمل مدير إدارة الحسابات والمراجعة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذلك مدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم عين مدير عام للشئون الإدارية بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
 
وقد تلقى العديد من الدورات التدريبية الهامة في العديد من المجالات منها دبلوم من جامعة Cambridge لبرامج المدير المعتمد، ودورات عن كل من عرض وتحليل التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية من A. S. T، وعن المحاسبة الحديثة وإدارة الأعمال، وكذلك عن مواصفات المدير العصري والقيادة الفعالة بمركز إعداد القادة.
 
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في أغسطس الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار

تنشيط السياحة

تنمية السياحة

السياحة في مصر

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