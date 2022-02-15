اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ السوق الحضارى بالعياط

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:36 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ السوق الحضارى بالعياط نائب محافظ الجيزة يتفقد سوق العياط الجديد
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب أعمال تنفيذ أساسات مبني السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، حيث وجه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها والألتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال
 
كما تفقد نائب المحافظ مستشفي العياط المركزي لمتابعة أنتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفي، كما حرص نائب المحافظ علي الاستماع إلي المرضي للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وعدم وجود أيه معوقات قد تواجهم.
 
وتابع نائب محافظ الجيزة، الوحدة المحلية لقرية القطورى، كما تابع الحالة العامة للنظافة والاشغالات داخل القرية، وتفقد الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية للقرية للتأكد من أنتظام العمل داخل الحملة.
 
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بالعياط، كل من المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط، والمهندسة هويدا خالد عباس مدير مديرية الأسكان بالمحافظة ، والمهندس هلال عطية مدير عام شبكات كهرباء العياط بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤلي شركة مياه الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.
 

العياط

الجيزة

محافظة الجيزة

حياة كريمة

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