اليوم السابع
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مصر استوردت زهورا بـ31 مليون جنيه فى 10 أشهر عام 2021

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:12 ص
مصر استوردت زهورا بـ31 مليون جنيه فى 10 أشهر عام 2021 زهور - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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بالتزامن مع احتفالات بعيد الحب، تكتسب الورود والأزهار أهمية كبيرة وإقبالا ملحوظا في هذه الفترة، وخاصة المستوردة منها، رغم أن مصر تعتبر ضمن الدول المنتجة للورود والأزهار.

بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ترصد تطور حجم الواردات المصرية من الأزهار والورود بين عامي 2020 و2021، حيث شهدت تلك الواردات ارتفاعا ملحوظا خلال 10 أشهر من عام 2021، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 31 مليون و185 ألف جنيه، بينما كانت نحو 20 مليون و221 ألف جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين 990 ألف جنيه.

وتشير بيانات الجهاز التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إلى 5 دول تتصدر القائمة لموردي الزهور والورود في مصر، على رأسها كينيا والتي استورد منها مصر أزهار بقيمة 24 مليون و114 ألف جنيه، يليها هولندا بقيمة 5 ملايين و234 ألف جنيه.

وتضمنت القائمة أيضا واردات الأزهار من تايلاند بقيمة مليون و389 ألف جنيه، ثم من لبنان بقيمة بلغت 356 ألف جنيه، وأخيرا لتوانيا بقيمة 36 ألف جنيه.

في نفس السياق، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، حجم التصدير المحلى من الشيكولاتة خلال العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من الشيكولاتة ومحضرات تحتوى على كاكاو نحو 80 مليونا و472 ألف دولار فى الفترة من شهر يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 84 مليونا و475 ألف دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق له 2020، وارتفعت صادرات شهر نوفمبر الماضى فقط لتسجل نحو 7 ملايين و977 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و883 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و94 ألف دولار.


واردات مصر

واردات الزهور

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء

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