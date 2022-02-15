محافظة الجيزة ترفع 2100 حالة تعدى وإشغال لمحال ومنشآت تجارية بحدائق الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الاهرام وأسفرت الحملة عن ضبط 2100 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشات التجارية .

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لعدد 5 حالات تحويل وحدات سكنيه إلي محلات وتشطيب دون تصريح بالعقارات 50 ح ، 333 ل ، 316 أ ، 31 و ، 203 د بحدائق الأهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجاري إستكمال الحملات بصفه دورية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة 28 حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدي على الطريق العام.

جاءت الحملات بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام .