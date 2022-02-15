لو بتعملى دايت.. تناولى وجباتك فى موعدها وقللى من السعرات الحرارية

كتبت مروة هريدى

الرغبة في إنقاص الوزن شائعة جدًا لدرجة أن خطط النظام الغذائي وأنظمة التمارين تغمر الإنترنت، والرغبة في إنقاص الوزن بسرعة تجعل الناس يلجأون إلى طرق فورية تحقق نتائج سريعة ولكنها قصيرة الأمد، ومن أجل إنقاص الوزن مع الحفاظ على صحة جيدة، يجب على الشخص أن يطور ويلتزم بنمط حياة صحي باستمرار وليس لفترة قصيرة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

بالإضافة إلى ما تأكله، من المهم أيضًا معرفة وقت تناول الطعام، وقت الأكل مهم بنفس القدر ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم الهضم وعملية التمثيل الغذائي، وإليك كيفية بناء نمط حياة مستدام يساعدك على إنقاص الوزن مع الحفاظ على صحتك.

وجبة خفيفة

لدى معظمنا الرغبة في تناول شيء ما في منتصف الليل أو أثناء النهار، تستدعي هذه الرغبة الشديدة تناول الوجبات الخفيفة، وقد أظهرت الأبحاث أن أفضل وقت لتناول الوجبات الخفيفة هو الساعة 9:30 صباحًا أو 11 صباحًا، ويمكن أيضًا الساعة 3 صباحًا، وخلال هذه الساعات تكون قوة إرادتنا في أدنى مستوياتها، إن تناول وجبات خفيفة في هذا الوقت أو في أي وقت بين الوجبات عندما يشعر الشخصبالجوع أمر مهم لإشباع نفسه، ولكن يجب أن يكون المحتوى الغذائي لهذه الوجبات الخفيفة مناسبًا ومتوازنًا، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين وقليل من الكربوهيدرات لضمان صحة جيدة وعدم زيادة الوزن.

يمكن أن يؤدي قلة تناول الوجبات الخفيفة أو قضاء فترات طويلة دون تناول الطعام بين الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

لا تفوت وجبات الطعام

لا يتعلق تخطي الوجبات بتناول كميات أقل من الطعام، بل يتعلق أكثر بضعف التمثيل الغذائي وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحى فيما بعد، يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات الأخرى وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، كما ارتبط تخطي الغداء والعشاء بزيادة الوزن، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة أوساكا أن الرجال والنساء الذين لا يتناولون العشاء لوحظ أنهم يدخنون بشراهة.

نقص السعرات الحرارية

القاعدة الأولى والأكثر أهمية لفقدان الوزن هي الحفاظ على نقص السعرات الحرارية، الشرط الأول الذي يؤدي إلى فقدان الوزن هو حرق سعرات حرارية أكثر مما نستهلك، يؤدي تناول الطعام أكثر مما تحرق إلى تخزين هذا الطعام على شكل دهون في الجسم وبدلاً من استخدامه لأغراض الطاقة، فإنه يزيد من وزن الجسم، لذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام يعد أمرًا صارمًا ممنوعًا ولا غنى عن ممارسة الرياضة.

التوقيت

من المهم أن تضع في اعتبارك أن تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة من الاستيقاظ أمر صحي ومطلوب بشدة، كما يجب ألا يكون الغداء متأخرًا جدًا في المساء ويجب أن يكون في الغالب بين الساعة 1:30 و 2 مساءً، وتناول العشاء في حوالي الساعة 6 مساءً هو الوقت المثالي، لكن تأخير أو تقديم نصف ساعة أمر لا يمكن تبريره، يعد توقيت وجباتك أمرًا مهمًا للغاية لضمان الصحة واللياقة البدنية المثلى.