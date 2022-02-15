اليوم السابع
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كرم جبر للإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر فى خدمة القضايا الوطنية ونشر الوسطية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:52 م
كرم جبر للإمام الأكبر: نقدر دور الأزهر فى خدمة القضايا الوطنية ونشر الوسطية جانب من اللقاء
كتب محمد السيد

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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مكتبه بمشيخة الأزهر الشريف.
 
وخلال اللقاء عبر الكاتب الصحفي كرم جبر، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة القضايا الوطنية، وقضايا العالم العربي والإسلامي، ونشر روح المحبة والتسامح والوسطية والاعتدال والمكانة المرموقة التي يتمتع بها فضيلة الامام الأكبر.
 
وتبادل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الإمام الأكبر، حوارًا استمر لأكثر من ساعة حول القضايا الراهنة، وتناول الإعلام لها، والتأكيد على ضرورة استمرار الحوار البناء لنشر الفكر الديني الصحيح، الذي يعلي القيم الدينية والإنسانية، والإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه الأزهر في العالم العربي والإسلامى.

الأزهر الشريف

كرم جبر

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

اخبار مصر

الاعلى للاعلام

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