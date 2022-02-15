اليوم السابع
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سفير مصر بسراييفو يستقبل عدداً من الصحفيين والمؤثرين على السوشيال ميديا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:36 م
سفير مصر بسراييفو يستقبل عدداً من الصحفيين والمؤثرين على السوشيال ميديا سفير مصر في سراييفو يستقبل عدداً من الصحفيين والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي
كتب : أحمد جمعة

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قام السفير ياسر سرور، سفير مصر في سراييفو، بإقامة حفل استقبال لعدد من الصحفيين والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي بدولة البوسنة والهرسك، والذين تم دعوتهم من جانب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع السفارة في سراييفو للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، حيث ستقوم البعثة الترويجية بزيارة عدد من المناطق السياحية في إطار برنامج مُكثف أعدته الهيئة.

 

تناول السفير المصري أثناء اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنشيط السياحة، مستعرضاً الأحداث الكبيرة التي نظمتها وزارة السياحة المصرية، وأبرزها افتتاح متحف الحضارة ورحلة المومياوات الملكية، بالإضافة إلى افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، كما استعرض الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا من أجل الاعتناء بضيوف مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة.

 

كما أعلن السفير المصري عن حصول شركة AIR CAIRO على موافقة سلطة الطيران المدني في البوسنة والهرسك على تسيير رحلات منتظمة على مدار العام مباشرة من مطاريّ سراييفو وبانيالوكا، وذلك اعتباراً من يوم 29 أبريل المقبل، وهي خطوة غير مسبوقة ستسهم في زيادة حركة السياحة بين البلدين.

 

من جانبهم، أعرب الصحفيون والمؤثرين عن تقديرهم لدعوة هيئة تنشيط السياحة، مبرزين ما تتمتع به مصر من مكانة خاصة لدى المواطن البوسني، ومؤكدين أن مصر من الدول التي يرغب العديد من أبناء البوسنة زيارتها.


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