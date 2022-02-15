سجن ممثل بهوليوود 20 عاما بتهمة الاحتيال وسرقة 650 مليون دولار

كتبت: نهال أبو السعود

حكم على ممثل أدوار صغيرة في هوليوود يدعى زاكاري هورويتز بالسجن 20 عاما بعد اعترافه بالاحتيال عن طريق "مخطط بونزي" بملايين الدولارات، وفقا لشبكة سي إن إن.

قالت وزارة العدل الامريكية في بيان صحفي إن هورويتز جمع ما لا يقل عن 650 مليون دولار بمزاعم كاذبة بأن أموال المستثمرين ستستخدم للحصول على حقوق ترخيص لأفلام ادعى ان شركتان من اكبر شركات الإنتاج في الولايات المتحدة اتفقتا على توزيعها في الخارج.

ووفقا للتقرير، أقر هورويتز في أكتوبر بأنه مذنب في تهمة الاحتيال في الوثائق الرسمية الفيدرالية واعترف بإدارة "خدعة بونزي"، وحكم علي هورويتز بالسجن لمدة 240 شهرًا ، وفقًا لاعلان وزارة العدل امس الاثنين ، ومن المقرر أن يدفع أكثر من 230 مليون دولار كتعويض.

"خدعة بونزي" هو شكل من أشكال عمليات الاحتيال يجذب المستثمرين ويدفع الأرباح للمستثمرين الأوائل بأموال من مستثمرين جدد، ويقود المخطط الضحايا إلى الاعتقاد بأن الأرباح تأتي من نشاط تجاري مشروع، ولا يدركون أن المستثمرين الآخرين هم مصدر الأموال.

تم اتهام زاكاري هورويتز البالغ من العمر 35 عام، بوضع بعض الأموال في حساباته الشخصية واستخدام الأموال لشراء مسكن شخصي مقابل ما يقرب من 5.7 مليون دولار نقدا، والقيام برحلات إلى لاس فيجاس والطيران على متن طائرات خاصة مستأجرة ، وفقًا لشكوى قدمتها لجنة الاوراق المالية والبورصات.

أمضى هورويتز - المعروف باسمه المسرحي "زاك أفيري" - العقد الماضي في التمثيل في حوالي عشرة أفلام معظمها منخفضة الميزانية ، بما في ذلك "Trespassers" و "The White Crow" ، وفقًا لملفه الشخصي على IMDb. كما كان له دور ثانوي غير معتمد في فيلم Fury الذي قام ببطولته براد بيت.