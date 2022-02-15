روسيا تطلق التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا عن طرق رذاذ الأنف

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق التجارب السريرية للقاح كورونا عن طريق رذاذ الأنف، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وسيحصل كل متطوع على اللقاح الفعلي على شكل رذاذ بينما تحصل المجموعة الأخرى على دواء وهمي.وبدأت دراسة سريرية للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا الذي تطوره شركةGenerium فى موسكو.

وقال موقع عمدة موسكو على الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن حوالي 660 متطوعًا سيشاركون، مضيفا، اليوم، أطلقنا تجارب إكلينيكية على لقاح للأنف طورته شركة Generium في 6 عيادات خارجية بالعاصمة، وسيشارك 660 شخصًا في المجموع، حوالي 400 منهم في منشآت موسكو الطبية والباقي في 11 مركزًا في جميع أنحاء روسيا.

وقالت وكالة تاس الروسية اليوم الثلاثاء، يعتبر اللقاح الأنفى من المكونات النشطة للقاح مماثل للقاح سبوتنيكv "Sputnik V "، في وقت سابق، تم إطلاق دراسة عن لقاح أنفي بواسطة مركز جماليا Gamaleya National Research for Epidemiology and Microbiology، حسبما نقل البيان عن نائب عمدة موسكو Anastasia Rakova قوله.

جدير بالذكر، إنه سيتم إجراء التجارب السريرية في 6 عيادات خارجية في موسكو، وكذلك في 11 مركزًا طبيًا في موسكو ونيجني نوفجورود وسانت بطرسبرج، وسارانسك، وساراتوف، وسمولينسك، وياروسلافل، حيث سيقوم المتخصصون بدراسة فعالية اللقاح الأنفي وسلامته.

سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وسيحصل كل متطوع على اللقاح الفعلي في شكل رذاذ بينما تحصل الأخرى على دواء وهمي، سيبقى المتطوعون تحت المراقبة الطبية لمدة 365 يومًا.

قبل بدء الدراسة، سيخضع جميع المشاركين لفحص طبي، وهذا يساعد في تحديد الحالة المرضية للمريض وتجنب تطور الآثار الضارة المحتملة، أي مقيم سليم يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا لم يتم تطعيمه ضد كورونا ولم يصاب به خلال الأشهر الستة الماضية، وكذلك لم يتم الاتصال بشخص مصاب خلال الـ 14يومًا الماضية.

في وقت سابق، أطلقت العاصمة تجارب سريرية للقاح للأنف للوقاية من كورونا طوره مركز جماليا. يتم إجراؤه في 4 منشآت طبية في موسكو.