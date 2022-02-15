رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس اسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومسئولى وزارتى الكهرباء، والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى الخاص بمتابعة مشروعات المبادرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على ما تحظى به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن، ومراعاة أقصى معايير الجودة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، نظراً لما ستسهم فيه تلك المشروعات من رفع وتحسين لمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم، شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع فى مختلف القطاعات، سواء التى يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت والترسية واسناد الأعمال، وكذا تخصيص الأراضى، واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك سعياً للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة.