حلاوة مخبوزات "أم على" عيش فلاحى رقائق وفطير مشلتت وكعك منقوش.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع براعة أم علي من مدينة كفر الشيخ في صناعة أشهى المخبوزات، العيش الفلاحي، والرقاق، و الفطير البلدي،و الكعك التي يفضلها الكثير من الناس، والتى يحرص مختلف الأسر على تحضيرها مشاركة مختلف أفراد الأسرة من أطفال وشباب ونساء، بداية من تحضير العجين وطريقة عمل كل أنواع المخبوزات من رقاق وعيش وفطير وكعك.





قالت أم علي، تمر صناعة الكعك بعدة مراحل بداية من عجن العجين ، ونقش الكعك وحتى إدخاله للفرن، فطريقة عمل كعك العيد: المكونات،تحضير كيلو دقيق، وملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر البودرة، وركوب ماء دافئ، و 2 و 1/2 كوب من السمن، وملعقة كبيرة من السمسم، وربع ملعقة صغيرة من الملح. وأضافت خطوات عمل الكعك، نضع الدقيق والملح فى وعاء، ثم إضافة السمسم، وتسخين في وعاء أخر، حتى تذوب، ثم صب السمن على الدقيق مع التقليب، وعندما يبرد السمن، يجب فرك المزيج باليد، وتقليب الخميرة والسكر في ماء الدافئ، ثم إضافته على العجينة مع التقليب، وبعدها تترك العجينة للتخمير لمدة ساعة، ثم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، متساوية الحجم، ثم وضع في كل كرة عجمية أو ملبن أو تمر، ونقش الكحك ثم وضعه فى الصاج، وبعد الانتهاء، توضع الصاجات فى الفرن، لمدة 20 دقيقة، ثم نرش السكر البودرة، و نرص الكحك على الأطباق لتقديمه لأفراد الأسرة.

وأضافت أم علي ولعمل الرقاق، نحضر 4 أكواب من الدقيق الأبيض، وملعقة صغيرة من الملح، في وعاء، ونضيف عليهم ماء دافئ بالتدريج مع العجن، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة، ونقسم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وبعدها نضع العجينة على صينية أو على الطبلية مرشوشة بالدقيق، ونفرد العجين حتى نحصل على طبقة رقيقة جد، ونضعه بالفرن.

وقالت أم علي ، تتعدد أنواع الفطير منه السادة منه والمحشو بالجبن أو العجوة أو المكسرات، بتحضير مكونات العجين من دقيق وسكر وملح وماء دافئ، حيث يعمل الماء الدافئ على تسهيل عملية الفرد خاصة في فصل الشتاء وبرودة الطقس، ثم تقوم بخلط جميع المكونات سويا حتى تصبح جيدة التشكيل.



وأضافت بعد خلط المكونات مع بعضها البعض، تترك العجينة نصف ساعة لترتاح، ويتم تقطيع العجين لقطع صغيرة ونتركها بضع دقائق حتى ترتاح وبعدها نفردها يدويا لتكون ناعمة ومطاطة حتى تصبح على شكل دائرة كبيرة، وبعدها يتم إضافة خليط السمنة البلدي والزيت والقشطة عليها، وتطبيقها لعدة ثنيات، يتخللها قطرات الزيت والسمن البلدى، وبعد ذلك تترك العجينة بضع دقائق لترتاح قبل إدخالها للفرن.

وقالت بعد مرور عدة دقائق يتم تجهيز صواني الفرن ودهنهما بقليل من السمن ومن ثم فرد الفطائر فيها، مع مراعاة أن يكون الفرن ساخنا جيدا على أعلى درجة حرارة قبل إدخال الصينية، ثم يتم إدخال الصينية به ومراقبة درجة احمرار وجهها، وبعد مرور ما يقرب من 10 دقائق يصبح الفطير المشلتت جاهزا.



ام علي تجيد المخبوزات