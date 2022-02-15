حلاوة مخبوزات "أم على" عيش فلاحى رقائق وفطير مشلتت وكعك منقوش.. فيديو

رصدت عدسة اليوم السابع براعة أم علي من مدينة كفر الشيخ في صناعة أشهى المخبوزات، العيش الفلاحي، والرقاق، و الفطير البلدي،و الكعك التي يفضلها الكثير من الناس، والتى يحرص مختلف الأسر على تحضيرها مشاركة مختلف أفراد الأسرة من أطفال وشباب ونساء، بداية من تحضير العجين وطريقة عمل كل أنواع المخبوزات من رقاق وعيش وفطير وكعك.
قالت أم علي، تمر صناعة الكعك بعدة مراحل بداية من عجن العجين ، ونقش الكعك وحتى إدخاله للفرن، فطريقة عمل كعك العيد: المكونات،تحضير كيلو دقيق، وملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر البودرة، وركوب ماء دافئ، و 2 و 1/2 كوب من السمن، وملعقة كبيرة من السمسم، وربع ملعقة صغيرة من الملح.
وقالت أم علي ، تتعدد أنواع الفطير منه السادة منه والمحشو بالجبن أو العجوة أو المكسرات، بتحضير مكونات العجين من دقيق وسكر وملح وماء دافئ، حيث يعمل الماء الدافئ على تسهيل عملية الفرد خاصة في فصل الشتاء وبرودة الطقس، ثم تقوم بخلط جميع المكونات سويا حتى تصبح جيدة التشكيل.
وأضافت بعد خلط المكونات مع بعضها البعض، تترك العجينة نصف ساعة لترتاح، ويتم تقطيع العجين لقطع صغيرة ونتركها بضع دقائق حتى ترتاح وبعدها نفردها يدويا لتكون ناعمة ومطاطة حتى تصبح على شكل دائرة كبيرة، وبعدها يتم إضافة خليط السمنة البلدي والزيت والقشطة عليها، وتطبيقها لعدة ثنيات، يتخللها قطرات الزيت والسمن البلدى، وبعد ذلك تترك العجينة بضع دقائق لترتاح قبل إدخالها للفرن.
ام علي تجيد المخبوزات
عمل الفطاير
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