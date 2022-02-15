توفيق أوضاع 7 كنائس و2 مبنى خدمات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تقنين أوضاع 7 كنائس و2 مبنى خدمات إدارية على مستوى المحافظة من خلال لجنة توفيق أوضاع الكنائس بالمحافظة وذلك خلال شهر يناير الماضي للعام الحالي ، كما وافقت اللجنة على إستصدار الترخيص رقم (48) لسنة 2021 لملحق إداري تابع لكنيسة السيدة العذراء بكفر دميان بالوحدة المحلية بالحلوات بمركز الإبراهيمية.



وجه محافظ الشرقية بالإسراع والإنتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة وإتخاذ إجراءات جادة في هذا الشأن ، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بقيام الكنائس والمبانى الخدمية والتى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها ، بسرعة إستيفاء إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على أرواح المواطنين ، كما وجه المحافظ اللجنة بالتواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ إشتراطات الحماية المدنية ، خاصة في ظل التيسيرات التى تم إقرارها من رئاسة الوزراء ومحافظة الشرقية لتسهيل إلتزام وتنفيذ الكنائس للإشتراطات المطلوبة.



وفى سياق متصل أناب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لعقد إجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها ، وذلك بحضور المهندسة سالى حسين مديرة إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام واللواء محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية ومسئول ملف الكنائس والقس متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا بالزقازيق والمحاسب عادل عبد الملاك والأستاذ هانى عبد الملاك منسقى ملف الكنائس بمطرانية الزقازيق ومنيا القمح ومطرانية مراكز الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس ومديري الإدارات الهندسية بمراكز كفر صقر وههيا والإبراهيمية والوحدة المحلية بالحلوات.



وتناول الإجتماع أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى تقدمت لتقنين أوضاعها وكذلك عرض أخر مستجدات التنسيق المشترك بين السيد اللواء مدير إدارة الحماية المدنية وممثلي الكنائس بشأن إشتراطات الأمن والحماية لعدد من الكنائس ومبانى الخدمات بعد المعاينة وإستيفاء الإشتراطات تمهيداً لإستكمال إجراءات التقنين وكذلك تم مناقشة عمل سلم للهروب بعدد من الكنائس ، كما تم عرض قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2022 الناتج عن إجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والمنصوص عليها في المادة رقم (80) لسنة 2016.



يذكر أن عدد (131) كنيسة ومبنى خدمات تم تقنين أوضاعهم فى الفترة من سبتمبر 2018 وحتى نهاية عام 2021 ، ليصل إجمالي ما تم تقنين أوضاعهم إلى الآن 138 كنيسة و3 مباني خدمات إدارية تابعة للكنائس.



