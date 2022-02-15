تنفيذ 457 مشروع ضمن حياة كريمة جنوب المنيا.. تعرف على تفاصيل المشروعات

المنيا -حسن عبد الغفار

يشهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتى أطلقها رئيس الجمهورية، وتشمل 192 قرية و757 تابع فى 5 مراكز، وإضافة مركزى سمالوط وبنى مزار مؤخرا للمبادرة.

1-الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعى والخدمات بقرية إبيوها.

2- رفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.

3-أعمال تطوير البنك الزراعى.

4- مركز شباب إبيوها والذى يشمل سور وملعب وغرفه خلع ملابس.

5- موقع إنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية بنى موسى.

6-مجمع خدمات وأخر زراعى ببنى موسي.

7- موقع مركز شباب بنى موسى.

8- الأعمال الإنشائية لوحدة إسعاف اتليدم.

9- وحدة الصرف الصحى باتليدم.

10-إنهاء توصيل شبكات الصرف الصحى للمواطنين.

11- عدد المشروعات التى يتم تنفيذها 457 مشروع بمركز أبوقرقاص بمختلف القطاعات الخدمية.