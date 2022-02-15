تداول 933 طن بضائع و245 شاحنة و5 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 933 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة و5 سيارة ملاكى، حيث شملت حركة الصادرات تداول 697 طن بضائع عامة ومتنوعة 196 شاحنة و 4 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 236 طن بضائع عامة ومتنوعة 49 شاحنة و 1 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة SIBAL فارغة قادمة من جدة لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 90 شاحنة و 2 ملاكي

كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة ايلة حيث تم استقبال 49 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة و 1 ملاكي وتصدير 31 شاحنة بحمولة 697 طن بضائع عامة.