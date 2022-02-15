اليوم السابع
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تداول 933 طن بضائع و245 شاحنة و5 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:52 ص
تداول 933 طن بضائع و245 شاحنة و5 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت مواني البحر الاحمر تداول 933 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة و5 سيارة ملاكى، حيث شملت حركة الصادرات تداول 697 طن بضائع عامة ومتنوعة 196 شاحنة و 4 ملاكي .
 
كما شملت حركة الواردات تداول 236 طن بضائع عامة ومتنوعة  49 شاحنة و 1 ملاكي ومتواجد 9  سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة SIBAL فارغة قادمة من جدة لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 90 شاحنة و 2 ملاكي 
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة ايلة حيث تم استقبال  49 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة و 1 ملاكي وتصدير 31 شاحنة بحمولة 697 طن بضائع عامة.
 
 

ميناء نويبع

ميناء سفاجا

مواني البحر الاحمر

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