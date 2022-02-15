تداول 230 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال شهر يناير الماضى

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يناير الماضي حركة تداول بحمولات 3,501,994 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 312,321 حاوية مكافئة من خلال استقبال 230 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 26 سفينة حاويات بطاقة محققة 399,434 طن وعدد حاويات 33,354حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 15 سفينة بضائع عامة وأيضاً 6 سفن صب سائل و3 سفينة رورو و3 سفن ملح فضلاً عن استقبال عدد 43 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر يناير 111 سفينة حاويات، و16 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3,075,456 طن وعدد حاويات 278,967 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 27,104 طن.