تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزى بـ"كلية الطب" بجامعة طنطا

نظمت كلية الطب بجامعة طنطا حفلا لتخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزى تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب وبمشاركة السفير الماليزي زمانى بن إسماعيل ، والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور محمد حسين، التهنئة للطلاب الماليزيين بمناسبة تخرجهم، مؤكداً أن جامعة طنطا دائماً تفتح أبوابها للطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها والاستفادة من علم وخبرة اساتذتها في شتى التخصصات.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد غنيم عن سعادته بمشاركة الطلاب الماليزيين احتفالهم بتخرجهم من كلية الطب ، مشيراً إلى أهمية البرنامج الماليزي في دعم العلاقة والتعاون العلمي والثقافي بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية بما يؤكد رسالة جامعة طنطا منارة تعليمية وتثقيفية.

شارك في الاحتفالية الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ، حيث تم تكريم الطلاب الماليزيين وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط الصور التذكارية.