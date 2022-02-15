تحرير 35 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع خالد عبد الرؤوف رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاى بالمنيا تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمنيا، وإدارة تموين مطاي، وإدارة الرخص، والتفتيش والسلامة المهنية والطب البيطرى والتفتيش الغذائى بالإدارة الصحية بمطاى بحضور سعيد محمد والسيد على عبداللطيف الكيال نائبا المركز.

أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع وضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة وبعض المنتجات الغذائية ومواد الطلاء بدون فواتير ومحاضر شهادة صحية ومنتجات منتهية الصلاحية

وهى عبارة عن 21 محضر للمخابز نقص وزن ونظافة و6 محاضر أسعار و4محاضر شهادات صحية و4 محاضر سلامة مهنية.

وقال عبد الرؤوف إن الحملات مستمرة بمعرفة الوحدة المحلية لمركز مطاى وهناك متابعة دائمة لحملات لضبط المخالفين من التجار بمركز مطاي، لافتا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمتابعة حملات التموين للأسواق والمحال التجارية والمخابز.