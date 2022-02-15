تجميل ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج ، بأعمال تجميل ورفع كفاءة مبنى مجلس المدينة، حيث شملت الأعمال دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى رفع كفاءة محيط المبنى، وصيانة الأرصفة والبردورات.



يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة " علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف الى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.





تجميل المبنى



تجميل مبنى مجلس مدينة ساقلتة



جانب من التجميل



جانب من تجميل مبنى مجلس مدينة ساقلتة







