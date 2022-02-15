اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن وجونسون: لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:20 ص
بايدن وجونسون: لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة الأوكرانية بايدن وجونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات هاتفية بينهما، اليوم الإثنين، أنه لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حاليا حول أوكرانياـ وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إثر المحادثات إن جونسون وبايدن أطلعا أحدهما الآخر على المحادثات التي أجرياها أخيراً مع القادة العالميين، وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية ولتراجع روسيا عن تهديداتها لأوكرانيا.

وجدد الزعيمان التشديد على أن أي توغل في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد مع روسيا وإلى أضرار كبيرة لروسيا والعالم، وأـكدا ضرورة وقوف الدول الغربية صفا واحدا في مواجهة التهديدات الروسية، وخصوصا عبر فرض مجموعة عقوبات واسعة في حال تصاعد العدوان الروسي، كذلك أكدا ضرورة تقليص البلدان الأوروبية اعتمادها على الغاز الروسي، في خطوة ستطال أكثر من أي خطوة أخرى، صلب مصالح روسيا الاستراتيجية.

كما اعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، أنه ينتظر من روسيا "خطوات عاجلة لوقف التصعيد" حول أوكرانيا.

وأكد شولتس عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وهو في طريقه إلى كييف، أنه سيبحث اليوم في العاصمة الأوكرانية وغدا في موسكو "الوضع بالغ الخطورة على الحدود الأوكرانية"، مضيفا: "من المهم بالنسبة إليّ إبلاغ أوكرانيا تضامننا وتأييدنا لها".

وتابع "ننتظر من روسيا إشارة إلى وقف التصعيد"، محذرا من أن "المضي في العدوان العسكري ستكون له عواقب بالغة الخطورة بالنسبة لروسيا وهو أمر نتفق حوله مع حلفائنا"


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

بايدن

جونسون

أوكرانيا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى ذكرى مذبحة باركلاند.. بايدن يحث الكونجرس على فرض قيود على الأسلحة

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:55 م

الصحف العالمية: بوريس جونسون يخطط لإجراء مباحثات مع قادة العالم للضغط على روسيا.. بايدن يحث الكونجرس على فرض قيود على الأسلحة فى ذكرى مذبحة باركلاند.. ترامب تربّح من شهرته السياسية بعد مغادرته البيت الأبيض

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:18 م

الديمقراطيون بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بإسراع اختيار مرشح المحكمة العليا

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:46 م

البيت الأبيض: محادثات هاتفية اليوم بين الرئيس بايدن ورئيس وزراء بريطانيا

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة