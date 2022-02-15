بايدن وجونسون: لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة الأوكرانية

كتبت: نهال أبو السعود

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات هاتفية بينهما، اليوم الإثنين، أنه لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حاليا حول أوكرانياـ وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إثر المحادثات إن جونسون وبايدن أطلعا أحدهما الآخر على المحادثات التي أجرياها أخيراً مع القادة العالميين، وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية ولتراجع روسيا عن تهديداتها لأوكرانيا.

وجدد الزعيمان التشديد على أن أي توغل في أوكرانيا سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد مع روسيا وإلى أضرار كبيرة لروسيا والعالم، وأـكدا ضرورة وقوف الدول الغربية صفا واحدا في مواجهة التهديدات الروسية، وخصوصا عبر فرض مجموعة عقوبات واسعة في حال تصاعد العدوان الروسي، كذلك أكدا ضرورة تقليص البلدان الأوروبية اعتمادها على الغاز الروسي، في خطوة ستطال أكثر من أي خطوة أخرى، صلب مصالح روسيا الاستراتيجية.

كما اعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، أنه ينتظر من روسيا "خطوات عاجلة لوقف التصعيد" حول أوكرانيا.

وأكد شولتس عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وهو في طريقه إلى كييف، أنه سيبحث اليوم في العاصمة الأوكرانية وغدا في موسكو "الوضع بالغ الخطورة على الحدود الأوكرانية"، مضيفا: "من المهم بالنسبة إليّ إبلاغ أوكرانيا تضامننا وتأييدنا لها".

وتابع "ننتظر من روسيا إشارة إلى وقف التصعيد"، محذرا من أن "المضي في العدوان العسكري ستكون له عواقب بالغة الخطورة بالنسبة لروسيا وهو أمر نتفق حوله مع حلفائنا"