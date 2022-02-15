اليوم فتح باب الاكتتاب لصندوق أن كابيتال الجديد لأدوات الدخل الثابت "15/30”

كتبت أسماء أمين

يتم اليوم فتح باب الاكتتاب لصندوق "15/30" وهو صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم اصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، لشركة "إن آي كابيتال"الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي.

وقد قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية " فى بيان سابق لها إن صندوق الاستثمار الجديد في أدوات الدخل الثابت يأتي في إطار استراتيجية شركة "إن آي كابيتال" لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء واستكمالا لمسيرة النجاح التي تحققها الشركة التابعة لبنك الإستثمار القومي.

ويهدف صندوق استثمار “إن آي كابيتال" لأدوات الدخل الثابت الي تقديم وعاء ادخاري واستثماري مميز يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها. ويستثمر الصندوق أمواله في أذون الخزانة وسندات الخزانة والتوريق والصكوك والودائع البنكية والقيم المنقولة.

وقد تعاقدت شركة "إن آي كابيتال" مع شركة "عربية أون لاين" المملوكة بالكامل لها لتلقي الاكتتابات والترويج للصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد والمؤسسات مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى "إن آي كابيتال" الترويج وتلقي الاكتتاب من جانب المؤسسات الكبرى.

يذكر أن شركة "إن آي كابيتال" قامت في فبراير من العام الماضي بتأسيس صندوق "سيولة" النقدي وهو الأول من نوعه الذي يتم تأسيسه من قبل بنك استثمار في مصر، وهو أيضًا أول صندوق نقدي يستثمر في الأصول المنقولة. وقد بلغ حجمه بنهاية 2021 حوالي 4.5 مليار جنيه وحقق الصندوق اعلي عائد سنوي بين الصناديق النقدية العاملة في مصر في الفترة منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2021.

ويذكر أيضاً، أن شركة "إن أي كابيتال" تدير صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" بهدف توفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي وقد بلغ حجم الصندوق حتى الآن أكثر من 190 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن شركة “إن آى كابيتال” تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتقدم شركة "إن أي كابيتال" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، بالإضافة الى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.