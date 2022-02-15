الموافقة على إقامة 6 مصانع جديدة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

وأعلن المحافظ فى اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، والذي عقد اليوم بالمحافظة برئاسته، وبحضور مديري وممثلي الاستثمار، المناطق الصناعية، الشئون القانونية، التخطيط العمراني، المعلومات، الانتاج، السياحة، المالية، الزراعة، وغيرها من الجهات المعنية، أن هناك اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على اقامة المشروعات على أرض المحافظة، مشيرا إلى طرح أراضي المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة .. حيث تقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات وجارى دراستها وإنهاء إجراءاتها.

وأشار المحافظ الى أنه يتم تطبيق حوافز ومميزات جديدة للاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة أسوة بما يتم مع محافظات الصعيد، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ المشروعات الستة المقدمة لإقامتها في المنطقة الصناعية ببئر العبد والمنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد بالعريش وفى منطقة نخل بوسط سيناء، وهي:

منطقة الصناعات البلاستيكية لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها والأنشطة المكملة لها بتكاليف استثمارية قدرها 120 مليون جنيها، وتوفر 60 فرصة عمل ومتقدم لأقامتها بالمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة نحو 19 ألف و500 مترا مربعا، مصنع آلى لإنتاج الطوب الإسمنتي والبلدورات لإقامة مصنع طوب آلي متكاملا بتكلفة استثمارية 4.2 ملايين جنيها، ويوفر 19 فرصة عمل، ومتقدم لإقامته بالمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة 3000 مترا مربعا.

مصنع تحليل وتكرير وتنقية الرمل الزجاجى بتكلفة استثمارية قدرها 8 ملايين جنيها، ويوفر 16 فرصة عمل، ومتقدم لإقامته بالمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة 5000 مترا مربعا.

مصنع لإنتاج زيت الزيتون بتكلفة استثمارية 7.6 ملايين جنيها، ويوفر 10 فرص عمل، ومتقدم لإقامته بقرية الخفجة بنخل على مساحة 3000 متر مربع.

مصنع لتقطيع الرخام والجرانيت بتكلفة استثمارية قدرها 750 ألف جنيها، ويوفر 10 فرص عمل، ومتقدم لإقامته على مساحة 875 مترا مربعا بالمنطقة الحرفية بالمساعيد بالعريش.

مصنع لإنتاج طوب أسمنتى وبلاط بتكلفة استثمارية قدرها 500 ألف جنيها، ويوفر 10 فرص عمل، ومتقدم لإقامته بالمنطقة الحرفية بالمساعيد بالعريش على مساحة 1500 متر مربع.