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اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تدعو إلى الإسراع فى إجراء الانتخابات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:07 م
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تدعو إلى الإسراع فى إجراء الانتخابات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة
كتب : أحمد جمعة

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دعا أعضاء اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في المنطقة الغربية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة ليبيا العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن الأخطار باتت تحدق بالبلاد، داعية جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية.

وأكدت اللجنة أن الانتخابات هي البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن صراع الأطراف السياسية يهدد جهود بناء السلام ويعرضها للتلاشي والانهيار.

ولفتت إلى أن توقيعها على وقف إطلاق النار أنهى مرحلة عصيبة من الصراع في ليبيا ومهد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي.

 

 

 


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