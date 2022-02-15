اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تدعو إلى الإسراع فى إجراء الانتخابات

كتب : أحمد جمعة

دعا أعضاء اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في المنطقة الغربية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة ليبيا العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن الأخطار باتت تحدق بالبلاد، داعية جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية.

وأكدت اللجنة أن الانتخابات هي البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن صراع الأطراف السياسية يهدد جهود بناء السلام ويعرضها للتلاشي والانهيار.

ولفتت إلى أن توقيعها على وقف إطلاق النار أنهى مرحلة عصيبة من الصراع في ليبيا ومهد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي.