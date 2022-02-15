اليوم السابع
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العدل تلزم مكاتب الشهر العقارى المطورة باستبدال الدفاتر الورقية بالإلكترونية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:51 م
العدل تلزم مكاتب الشهر العقارى المطورة باستبدال الدفاتر الورقية بالإلكترونية الشهر العقارى -أرشفية
كتب إبراهيم قاسم

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​أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.

 

جاء ذلك نفاذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي ، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.

 

ويأتي هذا الإعلان عن نهاية العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذاً وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14/7/2020 . ​الجدير بالذكر أن وزير العدل كان قد أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري للتحقق من مدى التزام مكاتب وفروع التوثيق المطورة علي مستوي الجمهورية بتطبيق القرار المذكور.

 

كما كلف الوزير لجنة من المصلحة لإنشاء إدارة التدريب والبيانات داخل الهيكل التنظيمي لمصلحة الشهر العقاري نهوضاً واهتماماً بتطوير العنصر البشري واستمرار التحول إلى الميكنة علي نحو يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.


الشهر العقارى

مكاتب الشهر العقارى

دفاتر الشهر العقارى

دفاتر ورقية

من ورقى لالكترونى

وزارة العدل

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