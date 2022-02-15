السبت.. فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه سيتم فتح باب التقدم بالالتماسات لطلاب البكالوريس على نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول دور يناير 2022 بداية من يوم السبت المقبل 19 فبراير وحتى 24 فبراير الجارى.

وأكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه لن يلتفت لأية التماسات تقدم من طلاب البكالوريس بالكلية بعد انتهاء الجدول الزمنى المحدد لتقديم الالتماسات.