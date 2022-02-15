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السبت.. فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 ص
السبت.. فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه سيتم  فتح باب التقدم بالالتماسات لطلاب البكالوريس على نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول دور يناير 2022 بداية من يوم السبت المقبل 19 فبراير وحتى 24 فبراير الجارى.
 
وأكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه لن يلتفت لأية التماسات تقدم من طلاب البكالوريس بالكلية بعد انتهاء الجدول الزمنى المحدد لتقديم الالتماسات.
 
وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أعلن  أنه تم الانتهاء من إعلان جميع نتائج بكالوريوس الآثار بالكلية البرامج العامة والشعب الإنجليزية والبرامج الخاصة بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس الكلية .
 
وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أنه يتم عرض النتيجة علي الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة علي اللينك التالي منذ يوم 9 فبراير الجارى.
http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResults.html
 
وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة  أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022،  يوم 31 يناير الماضى.
 

اثار القاهرة

احمد رجب

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار مصرية

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