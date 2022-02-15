اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:42 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد عطية؛ للتعزية في وفاة اللواء محمد سعيد المسيري.
 
ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه، لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اللواء أحمد عطية

اللواء محمد سعيد المسيري

الرئيس السيسى

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