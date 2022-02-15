الخارجية الروسية تطالب لندن بالاعتذار عن تصريحاتها بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

وكالات

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لندن بالاعتذار عن تصريحات المسؤولين البريطانيين المختلقة بشأن "الغزو الروسي لأوكرانيا".

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلجرام": "ليحفظهم الرب (البريطانيين) مع ملكتهم، وبقوة.." وتابعت بسخرية: "نحن على سبيل المثال، لم نحشد قواتنا باتجاه الحدود البريطانية، لكننا، برأي الجيل السابق من النخبة السياسية البريطانية، نجحنا في "مهاجمة" بريطانيا في منطقة أبراج سالزبوري".

وأضافت: "حان الوقت لكي يعتذر الجانب البريطاني عن كل الأكاذيب التي ساقها مسؤولوه الرسميون لرعاتهم والمجتمع الدولي".