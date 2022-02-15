اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية: لا نمانع الانخراط فى الحل الدبلوماسى للأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:00 ص
الخارجية الأمريكية: لا نمانع الانخراط فى الحل الدبلوماسى للأزمة الأوكرانية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تمانع الانخراط في الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وقال برايس -في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الولايات المتحدة لم تتلق رداً من روسيا على رسائلها المكتوبة المرسلة إلى موسكو منذ أسابيع والتي تتعلق بالأزمة الجارية، مضيفًا أن واشنطن سوف تنظر في الرد "بحرص" إذا ما تلقته لاحقاً.

وتابع برايس أن طاقم موظفي البعثة الأمريكية في العاصمة كييف الذين نُقلوا إلى مدينة لافيف غربي أوكرانيا يشمل أيضاً القائمة بأعمال السفارة كريستينا كفين، مشيراً إلى أنهم سيظلون منخرطين مع الحكومة الأوكرانية لتنسيق الجهود الدبلوماسية.


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نيد برايس

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

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