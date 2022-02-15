اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: إمكانية شن عمل عسكرى روسى بأوكرانيا أكثر واقعية الآن

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:27 ص
الخارجية الأمريكية: إمكانية شن عمل عسكرى روسى بأوكرانيا أكثر واقعية الآن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرارها نقل دبلوماسييها المتبقين فى أوكرانيا من العاصمة كييف إلى غرب البلاد "أمر ضرورى جدا"؛ بسبب الإمكانية الواضحة، والأكثر واقعية ربما أكثر من أى وقت مضى، لاتخاذ روسيا قرارًا بشنّ عمل عسكرى فى أوكرانيا.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: " نبنى تقديرنا على ما نراه على الأرض بأعيننا، والذى هو تعزيز عسكرى روسى متواصل وغير مبرر على حدود أوكرانيا، مع عدم وجود دليل على خفض التصعيد".


وأضاف برايس: "إنها إمكانية واضحة، ربما أكثر واقعية من أى وقت مضى، أن تقرر روسيا المضى قدما بعمل عسكرى، مع استمرار وصول قوات روسية جديدة على الحدود مع أوكرانيا، وتنظيم القوات الروسية حول أوكرانيا، وقد يبدأ الغزو، كما قلنا، فى أى وقت".


وتابع برايس "يبقى من غير الواضح لنا إذا ما كانت روسيا مهتمة بانتهاج طريق الدبلوماسية بدلا من استخدام القوة"، لافتا إلى أنه إذا قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، فستكون هناك "معاناة إنسانية واسعة النطاق".


أمريكا

أوكرانيا

الحرب على أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

نيد برايس

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