الجو صيف واحنا فى الشتاء.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بقنا.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من محافظة قنا، لرصد حالة الطقس والتي شهدت طقسا دافئا علي مختلف الأنحاء، مع سطوع الشمس منذ فترات الصباح مع وجود رياح خفيفة، كما قد شهدت محافظة قنا ارتفاعا في درجات الحرارة الأيام الماضية .



كان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.



وأشار الداودي، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة أثناء نزول الأمطار.





