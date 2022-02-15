اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الجو صيف واحنا فى الشتاء.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بقنا.. لايف

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:46 م
الجو صيف واحنا فى الشتاء.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بقنا.. لايف طقس قنا الآن
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشر من محافظة قنا، لرصد حالة الطقس والتي شهدت طقسا دافئا علي مختلف الأنحاء، مع سطوع الشمس منذ فترات الصباح مع وجود رياح خفيفة، كما قد شهدت محافظة قنا ارتفاعا في درجات الحرارة الأيام الماضية .

كان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا،  رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.
 
 وأشار الداودي،  أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة أثناء نزول الأمطار.
 


حالة الطقس

طقس دافئ

طقس قنا

طقس مستقر

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة