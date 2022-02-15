الجو صيف واحنا فى الشتاء.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بقنا.. لايف

قدم اليوم السابع بثا مباشر من محافظة قنا، لرصد حالة الطقس والتي شهدت طقسا دافئا علي مختلف الأنحاء، مع سطوع الشمس منذ فترات الصباح مع وجود رياح خفيفة، كما قد شهدت محافظة قنا ارتفاعا في درجات الحرارة الأيام الماضية .
كان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.
وأشار الداودي، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة أثناء نزول الأمطار.
الجو صيف واحنا فى الشتاء.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بقنا.. لايفالثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:46 م
طقس قنا الآن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشر من محافظة قنا، لرصد حالة الطقس والتي شهدت طقسا دافئا علي مختلف الأنحاء، مع سطوع الشمس منذ فترات الصباح مع وجود رياح خفيفة، كما قد شهدت محافظة قنا ارتفاعا في درجات الحرارة الأيام الماضية .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
طقس قنا الآن.. شمس ساطعة وبرودة فى الجو والأجواء مستقرة.. لايفالإثنين، 31 يناير 2022 12:16 م
طقس قنا الآن.. برودة وأجواء غائمة على جميع الأنحاء.. فيديو لايفالإثنين، 17 يناير 2022 12:24 م
طقس قنا الآن.. شمس ساطعة وبرودة فى الجو والأجواء مستقرةالثلاثاء، 11 يناير 2022 10:41 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة