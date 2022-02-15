الجزائر: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية جنوبي البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قيام إرهابيين اثنين بتسليم نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية "تمنراست" جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أنه "في إطار جهود الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب، وبفضل يقظة أجهزة الأمن المختصة، سلّم الإرهابيان، نفسيهما، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست".

وأضافت أن "الإرهابيين اللذين التحقا عام 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزتهما مسدس، ورشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع (ماس-32)، بالإضافة إلى ذخيرتين، و32 طلقة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش على مكافحة الإرهاب، وكل أشكال الجريمة، وكذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة في الميدان من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل الأراضي الجزائرية.