الإنتاج المحلى من السولار يرتفع إلى 991 ألف طن في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

بلغ حجم الإنتاج المحلي من السولار نحو 991 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرتفعا من 811 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 180 ألف طن.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن الزيادة في الإنتاج جاءت بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 1218.7 ألف طن، مرتفعة من 1055.4 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 163.3 ألف طن، وتراجع الإنتاج المحلى من الزيت الخام بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت نحو 2383 ألف طن، بينما كانت 2485 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 102 ألف طن.

وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الإنتاج المحلى من السولار خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 947 ألف طن مقابل 790 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى، بزيادة بلغت 157 ألف طن، وجاءت الزيادة فى حجم الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك فى شهر سبتمبر الماضي نحو مليون و187.9 ألف طن "مبدئى"، بينما كان حجم الاستهلاك نحو مليون و96 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 91.9 ألف طن.