الأوقاف تكرم اليوم الأئمة الفلسطينيين المشاركين فى الدورة التدريبية بالقاهرة

كتب على عبد الرحمن

تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والفلسطينيين، التي عقدت في الفترة من 7 إلى 14 فبراير الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المشاركين في الدورة وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بحضور كل من: الدكتور حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين.

وكان وزير الأوقاف قال في افتتاح الدورة التدريبية إن القدس فى قلوبنا، وقد أكدنا على ذلك من خلال كتاب: "القدس والمواثيق الدولية"، فالقدس جزء من هويتنا وتاريخنا، فيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثانى المسجدين، وثالث الحرمين، ومَسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومعراجه إلى السماوات العلا، وهو الذى بارك الله حوله، حيث يقول سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: "سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، ولا تشد الرِّحال بعد المسجدين المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة إلا إليه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى" ، وصلاة فى المسجد الأقصى خير من خمسمائة صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وفى مسجدى هذا بألف صلاة، وفى بيت المقدس بخمسمائة صلاة".