اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تكرم اليوم الأئمة الفلسطينيين المشاركين فى الدورة التدريبية بالقاهرة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:47 ص
الأوقاف تكرم اليوم الأئمة الفلسطينيين المشاركين فى الدورة التدريبية بالقاهرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والفلسطينيين، التي عقدت في الفترة من 7  إلى 14 فبراير الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر. 
 
ومن المقرر أن يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المشاركين في الدورة وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  بحضور كل من: الدكتور حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين. 
 
وكان وزير الأوقاف قال في افتتاح الدورة التدريبية  إن القدس فى قلوبنا، وقد أكدنا على ذلك من خلال كتاب: "القدس والمواثيق الدولية"، فالقدس جزء من هويتنا وتاريخنا، فيها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثانى المسجدين، وثالث الحرمين، ومَسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومعراجه إلى السماوات العلا، وهو الذى بارك الله حوله، حيث يقول سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: "سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، ولا تشد الرِّحال بعد المسجدين المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة إلا إليه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى" ، وصلاة فى المسجد الأقصى خير من خمسمائة صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "صلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وفى مسجدى هذا بألف صلاة، وفى بيت المقدس بخمسمائة صلاة".
 
 

فلسطين

أكاديمية الاوقاف الدولية

الأوقاف

اخبار مصر

اخبار مصرية

أئمة فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزراء الأوقاف والشئون الدينية بالعالم الإسلامى يتحدون لمواجهة الفكر المتطرف.. مختار جمعة: الحديث فى الشأن العام دون وعى يعرض الأمة للخطر.. وآل الشيخ يدعو لتحصين المنابر من خطابات الكراهية.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:00 م

وزراء أوقاف العالم الإسلامى يدينون ممارسات ميليشيا الحوثى بالسعودية والإمارات

الإثنين، 14 فبراير 2022 04:04 م

وزير الأوقاف: الحديث في الشأن العام دون وعي يعرض أمن الوطن والأمة للخطر

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:35 م

مواجهة التطرف والإرهاب.. أبرز موضوعات مجلس وزراء أوقاف العالم الإسلامى

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:48 ص

مصر تستضيف مؤتمر المجلس التنفيذى لوزراء أوقاف العالم الإسلامي بعد قليل

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:57 ص

توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. تكثيف الخطاب الدينى والإعلامى لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمى أبرزها.. ووزير الأوقاف يعلن إصدار وثيقة القاهرة للسلام لتجريم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية

الأحد، 13 فبراير 2022 08:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة