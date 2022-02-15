اليوم السابع
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الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا.. وتسجل 670 شهيدا منذ بداية الجائحة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:52 م
الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا.. وتسجل 670 شهيدا منذ بداية الجائحة الشهيد الدكتور مصطفي مهدي
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور مصطفي مهدي أستاذ متفرغ بقسم التخدير والرعاية المركزة بطب الأزهر الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى تسجيلها (670) شهيدا منذ بداية جائحة كورونا.
 
كانت قد نعت النقابة منذ قليل، الشهيد الدكتور إبراهيم مخلص، أستاذ جراحة المسالك البولية بطب الإسكندرية الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (669) من شهداء الأطباء منذ بداية جائحة كورونا.
 
كانت قد أعلنت نقابة الأطباء، عن تقديمها منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة لشهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

شهداء الفريق الطبى

شهداء الفرق الطبية

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