ارتفاع صادرات مصر من القطن الخام تتجاوز 25 مليون دولار في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من القطن الخام بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام نحو 25 مليون و984 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعا من 21 مليون و546 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و438 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم بنود الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المواد الخام نحو 167 مليون و939 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 171 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ نحو 3 ملايين و226 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة نحو 824 مليون و64 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 497 مليون و946 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، وسجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 2 مليون و843 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 2 مليون و239 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 604 ألف دولار.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية الإجمالية نحو 4 مليار و476 مليون و559 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 2 مليار و478 مليون و748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و997 مليون و811 ألف دولار.