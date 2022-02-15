إيطاليا تعلن رفضها للعقوبات الاستباقية على روسيا

أ.ش.أ

أعلن وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، رفض بلاده فرض عقوبات أوروبية استباقية جديدة على روسيا؛ بسبب الأزمة على الحدود جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى كييف وموسكو.

وقال ديلا فيدوفا- وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية، اليوم: إن بلاده من بين الدول التي رأت أن حزمة العقوبات (الأوروبية) التي سيتم فرضها في حال حدوث تصعيد عسكري يجب أن تكون جاهزة، ولكن لا يتم تنفيذها بطريقة استباقية.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق، أن زيارة الوزير دي مايو إلى أوكرانيا تأتي في إطار عمل إيطاليا المستمر؛ لتيسير تخفيف حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسي للأزمة الحالية.