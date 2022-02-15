إزالة 44 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة تابعة للرى والطرق فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تواصل تنفيذ المرحلة الثانية للموجه 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بالتنسيق مع الري والهيئة العامة للطرق إزالة لعدد 44 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري والطرق، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه من أولويات الموجة الـ 19 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على المجاري المائية والترع والمصارف وأملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن المحافظة مشيرًا إلى نجاح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح في تنفيذ 31 قرار إزالة، بالإضافة إلى 9 إزالات فورية على مساحة 3910 متر مربع لأراضي أملاك دولة تابعة للري كما تم تنفيذ إزالة لعدد 4 حالات تعدي على أراضي ملك الهيئة العامة للطرق على مساحة 220 متر مربع بقرية الواسطى، وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والطرق بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة الفتح.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي لافتا إلى أن الموجة 19 يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث تمت المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.