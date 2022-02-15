إزالة 179 حالة تعد خلال 7 أيام ضمن الموجه الـ19 بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 179 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة خلال 7 أيام، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأحد 6 فبراير الجاري، وتستمر حتى السبت 26 فبراير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 173 حالة تعدي بالمباني على مساحة 15 ألف و 865.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدي بالزراعة على مساحة 10 فدان و9 قيراط و17 سهم.



وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.