إزالة السور الخرسانى بطريق العصلوجى الزقازيق أسفل الكوبرى العلوى لتسهيل المرور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة سور خرساني بطول 40 متر بالطريق الموازى لطريق الزقازيق / بلبيس أسفل الكوبرى العلوى لمزلقان العصلوجي لفك الإختناقات المرورية أمام حركة السيارات ولإستكمال أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذهــا بالمنطقة بمدخل مدينة الزقازيق.



وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بازالة السور الخرساني بطول 40 متر بالطريق الموازى لطريق بلبيس / الزقازيق أسفل الكوبرى العلوي لمزلقان العصلوجي ،والذي يعوق أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذهــا بالمنطقة ولفتح محور مروري لخدمة أهالي المنطقه والقادمين من طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي.



كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه عقب إنتهائه من إزالة السور الخرساني يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتمهيد ورصف المسافة المتبقية من الطريق السطحي الموازي للطريق العمومي ( بلبيس / الزقازيق ) بطول 200 متر لتخفيف من حده التكدس المروري بالطرق البديله..



لتبدأ على الفور الهيئة العامة للطرق والكباري إستكمال أعمال تمهيد ورصف المسافة المتبقية من الطريق الموازي للطريق العمومي ( بلبيس / الزقازيق ) بطول ٢٠٠ متر بفرد طبقه من السن ووضع طبقات من الأسفلت وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال رصف الطريق البديل بطول كيلو و200 متر بإعتباره محور مرورى جديد يخفف من حدة الزحام بالمنطقة أمام سائقي السيارات القادمين من طريق القاهرة / بلبيس / الزقازيق.



وكان محافظ الشرقية قد إستقبل شكوى من الأهالي يتضررون فيها من غلق جزء من الطريق السطحي الموازي لطريق بلبيس / الزقازيق أسفل الكوبرى العلوى أمام قريه العصلوجي مما يؤدي إلى حدوث إختناقات وتكدسات مرورية بالمنطقة تتسبب في تعطيل الحركة المرورية أمام السيارات .