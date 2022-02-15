اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:14 م
أكرم القصاص
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أنامل أوركسترا الأطفال و الشباب تعزف غدا على أوتار الإبداع فى حفل فني بأوبرا الإسكندرية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:48 م
أنامل أوركسترا الأطفال و الشباب تعزف غدا على أوتار الإبداع فى حفل فني بأوبرا الإسكندرية دار الأوبرا - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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تنظم دار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء غد الأربعاء ،حفلا فنيا لفصل أوركسترا الأطفال و الشباب بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تديب وقيادة الدكتورة نفين المحمودي.. يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العالمية لكبار الفنانين
 
يشار الي انه تم تأسيس أوركسترا الأطفال  والشباب بمركز تنمية المواهب في يوليو عام 2006 بعد نجاح مجموعة سوزوكي للفيولينة لتقديم موسيقى حجرة في صورة أعمال موزعة علل آلة الفيولينه.. وقدمت المجموعة أولى حفلاتها في مارس عام 2007 وقدموا اكثر من ثلاثون حفلا منذ انشائها ويتم الاستعانة ببعض المواهب المتميزة بأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.. وقد شاركت مدرسة السوزوكي في عدة دورات لمهرجان الموسيقى العربية التي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

أوركسترا الاطفال

مسرح سيد درويش

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