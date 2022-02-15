أزمة فى مستشفى تونسى بعد وفاة رضيعة.. والطب الشرعى: جثمانها يحمل إصابات

إيمان حنا

كشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية في سيدي بوزيد جابر الغنيمي فى تونس، صباح اليوم الثلاثاء، أن الطب الشرعى أكد وجود إصابات في جثة الرضيعة حديثة الولادة التي توفيت بالمستشفى العام خلال عملية ولادتها. وفق إذاعة شمس التونسية .

وأوضح أنه تمت إحالة كل من مدير الصحة ومدير المستشفى وطبيبة الولادة والمشرفة على العملية و5 مساعدين للتحقيقات.

وأفاد الغنيمي، أنه سيتم أيضا إحالة ملفات هؤلاء إلى النيابة التي ستواصل التحقيقات معهم في عدة تهم منسوبة لهم من بينها تسلم أموال دون وجه حق وغيرها.

واشار الغنيمي إلى أن عقوبة القتل العمد قد تصل للسجن مدى الحياة.