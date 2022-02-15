اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أزمة فى مستشفى تونسى بعد وفاة رضيعة.. والطب الشرعى: جثمانها يحمل إصابات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:06 م
أزمة فى مستشفى تونسى بعد وفاة رضيعة.. والطب الشرعى: جثمانها يحمل إصابات رضيعة - ارشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية في سيدي بوزيد جابر الغنيمي فى تونس، صباح اليوم الثلاثاء، أن الطب الشرعى أكد وجود إصابات في جثة الرضيعة حديثة الولادة التي توفيت بالمستشفى العام خلال عملية ولادتها. وفق إذاعة شمس التونسية .
 
وأوضح أنه تمت إحالة  كل من مدير الصحة ومدير المستشفى وطبيبة الولادة والمشرفة على العملية و5 مساعدين للتحقيقات.
 
وأفاد الغنيمي، أنه سيتم أيضا إحالة ملفات هؤلاء إلى النيابة التي ستواصل التحقيقات معهم في عدة تهم منسوبة لهم من بينها تسلم أموال دون وجه حق وغيرها.
 
واشار الغنيمي إلى أن عقوبة القتل العمد قد تصل للسجن مدى الحياة.

تونس

وفاة رضيعة فى تونس

اخبار تونس

الصحة التونسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة