أخبار مصر.. رئيس الوزراء يوجه بتخصيص شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية أول مارس

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، موجها بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل؛ تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مؤكدا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.

وخلال الاجتماع، عرضت مي عبدالحميد شروط ومحددات وآليات تخصيص الوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر، مشيرة إلى أنه تم تحديد أولويات المستحقين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم خلال أيام التواصل مع المستحقين لبدء إجراءات التخصيص.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



صندوق التمويل العقاري : لا توجد أفضلية لمن يسجل عبر الموقع الإلكترونى بالساعات الأولى

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التقديم لحجز وحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) عبر الموقع الإلكتروني مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصرى، وذلك في ضوء مبادرته للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

وأوضحت مى عبد الحميد أن الفارق الأساسي في عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان يكمن في أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب الحجز، والذي يتم خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحا يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).



مقتل 7 عناصر شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنوفية

ارتكبت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة، سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة .. وبتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان اختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديريتى أمن (المنوفية – البحيرة) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة المزرعة محل اختبائهم.. وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مقتل ( 7 عناصر إجرامية شديدى الخطورة لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم " سرقة بالإكراه –قتل" .. فضلاً عن سابقة مشاركة أحدهم فى واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابى تم ضبطه ) .

عُثر بحوزتهم على (7 بنادق آلية – 20 خزينة – بندقية خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



بوتين: السلطات الأوكرانية تمارس انتهاكات بحق المناطق الشرقية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم توسع "الناتو" شرقا ، وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا.، مشددا على أن بلاده لا يمكن أن تتغاضى عما تقوم به الدول الغربية بشأن ما يتعلق بمبدأ عدم تجزئة الأمن.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني، إن البند العاشر في ميثاق "الناتو" لا يدعو لضم عضوية دول أخرى إلى الحلف.، مضيفا:"تطرقنا إلى مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا إلى الناتو".

وأضاف: "لا بد من الاستجابة للمخاوف الروسية وتلبية الضمانات الأمنية التي تطلبها، متهما السلطات الأوكرانية بممارسة انتهاكات بحق المناطق الشرقية لأوكرانيا"، مبديا استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات بشأن الصواريخ والقضايا الأخرى.



أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات.. عيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، مستهل التعاملات على الذهب، وبذلك يواصل الذهب صعوده متأثرا بالتطورات الكبيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يزداد الطلب على الذهب مع الاحداث الاقتصادية والسياسية والأمنية، وقفزت أونصة الذهب لمستويات 1876 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 817 جنيها.

عيار 18 سجل 700.25 جنيه

الجنيه الذهب 6536 جنيها

قفزت أسعار الذهب بالسوق المصري بقيمة 12 جنيها، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلى مستويات 1858 دولارا بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في السوق، ثم واصل المعدن النفيس قفزته اليوم بصعود 6 جنيهات ليصل إجمالي صعود الذهب 18 جنيها في 3 أيام أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.



الإسكان: 5700 مواطن سجلوا لحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة خلال ساعتين

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال ساعتين فقط من بدء طرح كراسات الشروط على الموقع بلغ نحو 5700 مواطن.

وأضاف مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن الإقبال كبير من قبل المواطنين للحجز، موصحة أنه تم وضع فيديوهات توضح كيفية التقديم والتسجيل على الموقع الإلكتورنى الخاص لحجز الوحدات.

وبدأ اليوم صندوق الإسكان الاجتماعى طرح كراسات شروط حجز وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وكذلك فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى .

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروع "سكن مصر"، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه فيما يتعلق بمشروع "دار مصر" فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع "JANNA" طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.



الكرملين: بدء انسحاب "مخطط له" للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا

أكد الكرملين اليوم، الثلاثاء، بدء انسحاب "مخطط له" للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا بعد الانتهاء من بعض التدريبات العسكرية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية ، قالت إن الكرملين والغرب أشاروا إلى وجود مسار دبلوماسى للخروج من أزمة أوكرانيا، حتى مع استمرار روسيا فى الاستعدادات لغزو محتمل، بما فى ذلك تحريك القوات والمعدات العسكرية بالقرب من جارتها.

وفى اجتماع لهما أمس، الاثنين، أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الحوار عن مظالمها الأمنية التى أدت إلى الأزمة.

ورأت أسوشيتدبرس إن التصريحات كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى العالم بشأن موقف بوتين، كما أنها قدمت بعض الأمل فى إمكانية تجنب الحرب، حتى فى الوقت الذى واصلت فيه واشنطن ولندن ودول أخرى تحذيراتها من أن القوات يمكن أن تتحرك فى أوكرانيا فى أقرب وقت غدا الأربعاء.

وقال لافروف إن المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، إلا أنه يقترح مواصلتها وتوسعتها فى هذه المرحل، مشيرا إلى أن واشنطن عرضت مناقشة حدود لنشر الصواريخ فى أوروبا وقيود على التدريبات العسكرية وإجراءات أخرى لبناء الثقة.

وتسعى موسكو لضمان أن الناتو لن يسمح لأوكرانيا وأى من دول الاتحاد السوفيتى السابق للانضمام إليه كأعضاء. وتريد من الحلف أو يوقف نشر الأسلحة فى أوكرانيا وإبعاد قواته عن شرق أوروبا.