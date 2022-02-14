6 خطوات تساعدك فى استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

​​​​​اشترطت إدارة المرور، مجموعة من الخطوات لكى يتم من خلالها القيام بعملية استخراج بدل فاقد رخصة المركبة ببوابة مرور مصر لقائدي السيارات للسير أعلى الطرق والمحاور بصفة يومية لمجموعة من المعايير، والإجراءات التي يتم من خلالها الموافقة على استخراج بدل فاقد رخصة السيارة، ومن تلك الخطوات: