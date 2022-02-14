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6 خطوات تساعدك فى استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. تعرف عليها

الإثنين، 14 فبراير 2022 04:03 ص
6 خطوات تساعدك فى استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. تعرف عليها بوابة مرور مصر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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​​​​​اشترطت إدارة المرور، مجموعة من الخطوات لكى يتم من خلالها القيام بعملية استخراج بدل فاقد رخصة المركبة ببوابة مرور مصر لقائدي السيارات للسير أعلى الطرق والمحاور بصفة يومية لمجموعة من المعايير، والإجراءات التي يتم من خلالها الموافقة على استخراج بدل فاقد رخصة السيارة، ومن تلك الخطوات:
 
- تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص .​
 
- وجودة شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.
 
- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .
 
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
 
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​
 

 


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