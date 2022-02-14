4 فحوصات طبية عليك إجراؤها كل عام.. لا تهملها

كتبت فاطمة خليل

الفحوصات الطبية الدورية مهمة للغاية لعدد من الأسباب، حيث إنها تساعد على اكتشاف المشكلات الصحية مبكرًا، وهو ما يمكنك من علاجها قبل أن تسبب أي مضاعفات وتجعلك تتخذ خطوات حيوية نحو عيش حياة أكثر صحة وسعادة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نقدم 4 فحوصات طبية عليك إجراؤها كل عام، بحسب موقع "medvisit".

4 فحوصات طبية عليك إجراؤها كل عام



فحوصات الدم الروتينية

من المهم للغاية الحفاظ على صحتك والذهاب إلى الطبيب بانتظام تعتبر اختبارات الدم من أهم الاختبارات التي يمكنك إجراؤها للتأكد من أن جسمك يعمل كما ينبغي.

تساعد اختبارات الدم الأطباء في التحقق من وجود أمراض وحالات معينة على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد الأطباء في تقييم مدى كفاءة عمل أعضائك مثل الكلى والكبد والقلب وكذلك إظهار الكثير عن صحتك العامة.

فحوصات العين

تعد فحوصات العين السنوية مهمة لعدد من الأسباب هذه الفحوصات مثالية من أجل الحفاظ على الرؤية الجيدة والابتعاد عن رؤية العالم ضبابيًا، ومع ذلك، يمكن لفحوصات العين أيضًا اكتشاف المشكلات الصحية الأساسية الأخرى بشكل مباشر.

ويمكن تشخيص إصابتك بحالات مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، أو سكتة دماغية فقط من فحص العين المنتظم والروتيني.

أثناء فحص العين ، يكون طبيب العيون الخاص بك قادرًا على تحديد حالة الأوعية الدموية في شبكية العين ، والتي يمكن أن تكون مؤشرًا كبيرًا على وجود مشكلة صحية محتملة. شبكية العين هي النسيج الذي يبطن الجزء الخلفي من العين وهي حساسة للضوء.

يمكن العثور على هذه المشكلات خلال الاختبارات التي تبدو بسيطة والتي يتم إجراؤها أثناء فحص العين.

اختبار المصباح الشقي ، وهو الاختبار الذي تضع فيه ذقنك على الجهاز بينما يضيء الطبيب الضوء ويحرك مرآة للخلف وللأمام لفحص عينك، ويكشف مجموعة واسعة من الحالات التي يمكن تقييمها بما في ذلك إعتام عدسة العين، وقرحة القرنية ، والتنكس البقعي ومع ذلك ، فإن ما لا يعرفه معظم الناس هو أن هذا الاختبار يمكنه أيضًا تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

اختبار آخر مفيد للمشاكل التي تتجاوز عينيك هو اختبار المجال البصري هذا عندما يُطلب منك النظر إلى شيء أمامك مباشرة ، مثل أنف الطبيب ، وتغطية عينك الأخرى.

على الرغم من أن هذا يُستخدم بشكل عام للكشف عن البقع العمياء، إلا أن هذا الاختبار يمكنه أيضًا تحديد مناطق معينة من تلف الدماغ الناجم عن السكتة الدماغية أو الورم.

حتى إذا كنت تعتقد أن لديك رؤية مثالية ، يمكن أن يكون فحص العين السنوي أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية الصحة العامة.

اختبار الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة هرمونية حيوية تتحكم في عملية التمثيل الغذائي والنمو والتطور في جسم الإنسان.

هناك نوعان من مشاكل الغدة الدرقية التي يمكن أن تنشأ في حالة نقص بعض الأطعمة في نظامك الغذائي اليود عنصر غذائي رئيسي في إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويجب التأكد من أن لديك نظامًا غذائيًا متوازنًا وهذا هو مفتاح الصحة الجيدة والتأكد من أن الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا يتم إنتاج كمية كافية من هرمون الغدة الدرقية لتلبية احتياجات الجسم يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية.

اختبارات الجلد

تعتبر فحوصات الجلد مهمة بشكل خاص بسبب خطورة المشاكل التي يمكن أن تحدث يعتبر السرطان من المخاطر الرئيسية والأكثر شيوعًا على الجلد.

يوصي العديد من الأطباء بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية بانتظام لإجراء اختبار لأن فحص الجلد بشكل متكرر يمكن أن يساعد في اكتشاف العديد من سرطانات الجلد في وقت مبكر ، عندما يكون علاجها أسهل.

يوصى بشدة بإجراء الفحوصات الذاتية المنتظمة بالإضافة إلى فحوصات الطبيب السنوية للجلد.

يجب عليك فحص البقع الجلدية مثل الوحمات والنمش و / أو البقع الداكنة. الأشخاص الذين يعانون من العديد من الشامات والنمش أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد ، ولكن ليس كل شامة أو نمش لديها القدرة على التحول إلى سرطان الجلد.