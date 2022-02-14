وكيل تربية المنوفية تفوز بجائزة ودرع الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

المنوفية - محمد فتحى

فازت الدكتورة فتيحة أحمد بطيخ وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب وأستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بجامعة المنوفية بجائزة ودرع الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات فى مجال البحوث النوعية للفئات الخاصة على مستوى مصر والوطن العربى.

أعلن عن هذه الجائزة الدكتور رضا مسعد رئيس الجمعية فى المؤتمر السنوى الثامن عشر الدولى الثالث للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات بكلية التربية جامعة بنها وذلك فى الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى.

شملت الجوائز جوائز تقديرية وتشجيعية والتفوق وأفضل ماجستير ودكتوراة على مستوى مصر والدول العربية، وتم استحداث جائزة بحوث التخصص النوعى هذا العام للجمعية، وقد حصلت الدكتورة فتيحة بطيخ على جائزة البحوث النوعية فى تعليم وتعلم الرياضيات للفئات الخاصة للعام 2022 مع أستاذين من كلية التربية جامعة أم القرى فى مجال البرمجيات واليدويات وكلية التربية جامعة المنيا فى مجال التربية الخاصة.

وجدير بالذكر أن معظم أبحاث الدكتورة فتيحة أحمد بطيخ منذ الماجستير إلى الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه ارتبطت بدرجة كبيرة بالفئات الخاصة، هذا إلى جانب الكتب المنشورة والبحوث وأوراق العمل المقدمة فى المؤتمرات والندوات إلى البحث الذى شاركت به مع أحد تلاميذها، والذى عرضته فى ندوة بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية 2019 وموضوعه تجربة ميدانية لبرنامج تكنولوجى قائم على رموز الاستجابة السريعة لتعليم القرآن الكريم للصم وضعاف السمع.