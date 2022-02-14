وزير الشئون الدينية بباكستان: العالم يعيش أزمة أخلاقية وتربوية تحتاج ترابطا

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور نور الحق قادري، الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، أن العالم يعيش اليوم في أزمة أمنية وأخلاقية وتربوية وتعليمية، فمشاهد البغى والطغيان لا تكاد تنتهى، وتخريب الأخلاق وانتهاك الحرمات قد تجاوز جميع الحدود وآليات التعليم قد فشلت.

وأضاف القادرى، أنه في مثل هذه الظروف الراهنة لا يمكن أن نغفل دور وزارات الأوقاف في جميع الدول الإسلامية ودور العلماء والدعاة في إصلاح مجتمعاتنا وتوجيه الخطاب الديني بأسلوب يوافق هذا الجيل، لافتا إلى أنه حينما كان في الولايات المتحدة مع مجموعة من الباكستانيين وسأله أحدهم سؤال حول خطبة الجمعة وشكوته من أن الخطباء لا يتكلمون من أمر الواقع ومشاكل اليوم.

وتابع الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، أنه لتحقيق سبل التسامح والتضامن يلزم على وزارات الأوقاف التواصل بين العلماء وأولى الأمر، لأن العلماء أداة التوجيه والضبط وصلاحهم صلاح المجتمع، ووصولهم لأولي الأمر يعظم من ذلك ويفيد المجتمع وهذا من فرائض وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية.

جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحضور الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، والدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالأردن، والحاج موسى درامي، وزير الحكومة المحلية ووزير الشئون الدينية بدولة جامبيا، والسفير أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة.

ويشارك عبر الفيديو كونفرانس، كلا من عيسى أحمد الكندرى، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، وياقوت خليل قوماس، وزير الشئون بدولة إندونيسيا.