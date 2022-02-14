هشام الجخ يعلن عن أولى حفلاته لهذا العام فى سوهاج بصحبة الحج الضوى

كتب محمد إبراهيم

أعلن الشاعر هشام الجخ عن انطلاق أولى حفلاته الشعرية فى هذا العام فى بلدتة ومسقط رأسة محافظة سوهاج يوم 25 فبراير القادم بمركز جيل المستقبل الثقافى.

ويعود الجخ إلى بلده سوهاج بحفل شعرى كبير يقدم فيه أصوات شعرية شابة من أبناء البلد، ويصاحبه الكوميديان الصعيدى الشهير حمدى الغبرى بالحاج الضوي.

وقال الشاعر هشام الجخ، إن حفلات الصعيد تحمل مشاعر خاصة ولها جلالة فى فلبه تختلف عن أى حفلات أخرى.

جدير بالذكر أن الشاعر هشام الجخ تعاون مؤخرًا مع المطرب أحمد سعد فى أغنية جديدة تحمل اسم "أنا قادر" والتى سيتم طرحها لخال الفترة المقبلة، والأغنية من الحان أحمد سعد ومن كلمات هشام الجخ وهو أول تعاون يجمع الثنائى.

كما استضافت مكتبة الإسكندرية فى أغسطس الماضى، حفلا شعريا قدمة هشام الجخ بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، ضمن مهرجان الصيف.